'Hal 5': oude loodsen worden nieuwe culinaire hotspot in Leuven

Voor de nieuwe invulling van de oude ommuurde spoorwegwerkplaats ging Leuven in samenwerking met Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) op zoek naar geschikte uitbaters. Hal 5, het gekozen project, zal vijf jaar lang het reilen en zeilen in de loodsen bepalen.

Een half decennia lang zal Hal 5 er zijn intrek nemen. Want zo lang zal het duren voor de stad de nodige Vlaamse subsidies zal ontvangen om de Centrale Werkplaatsen volledig te restaureren, aldus Mohamed Rodouani, schepen van vastgoed.

Het project bestaat uit drie hallen. In de polyvalente hal plant een lokale food market zich neer. De stad treedt daarmee - tijdelijk - in de voetsporen van Antwerpen en Gent, die eerder al een overdekte food market opende. De grote hal staat in het teken van duurzame, lokale voeding met eetgelegenheden als The Food Hub, Sociale Kruidenier en de Kapblok.

Verder zal er ook een bewegingshal zijn, ingevuld door Cirkus in Beweging. Plant en Houtgoed, projectontwikkelaar voor duurzame publieke ruimtes, neemt de inrichting van de tuin voor zijn rekening.

De hallen openen deze zomer hun deuren. Wie geïnteresseerd is deel uit te maken van deze bruisende ontmoetingsplaats - als eindgebruiker of huurder - kan ik zich melden bij Hal 5.