Grote spelers Alpro en Ben & Jerry's zetten in op vegan ijs

De gebeden van veganisten en mensen met een koemelkallergie of lactose-intolerantie werden gehoord: maar liefst twee merken lanceerden recent veganistisch ijs. Bij speciaalzaken kon je natuurlijk al langer veganistisch ijs vinden, maar voor deze plantaardige lekkernijen hoef je niet naar een andere winkel te rijden. Alpro en Ben & Jerry's mikken op de gewone supermarkt als uitvalbasis.

Ben & Jerry's verkocht al langer plantaardige versies van populaire smaken in andere landen. Fans wereldwijd vroegen immers al een tijd naar de beroemde smaken van Ben & Jerry's zonder dierlijke ingrediënten. Na lang experimenteren kreeg het ijsmerk de smaak goed. België moest na de Amerikaanse lancering nog een tijdje op zijn honger blijven zitten, maar 'wij eisen ijs', de bekende zin van Annie M.G. Schmidts Floddertje, werd uiteindelijk ook in ons land positief beantwoord.

De eerste vegan smaken van Ben & Jerry's zijn Chocolate Fudge Brownie en Chunky Monkey. De melk werd in beide gevallen vervangen door amandelmelk, maar al de rest blijft bij het vertrouwde. 'Alles behalve de koe', is dan ook de slogan van de non-dairy ijsjes. Er volgen nog smaken, maar die zijn nog top-secret. Wij mochten al eens voorproeven en kunnen verzekeren dat de volgende smaak die gelanceerd wordt om duimen en vingers bij af te likken is.

En ook Alpro waagt zich aan plantaardig ijs. Volledig in lijn met het doel van het merk - namelijk iedereen plantaardige alternatieven aanreiken die gezond en lekker zijn - voegt Alpro de zoete, verfrissende lekkernij toe aan zijn assortiment. Alpro-ijs is gemaakt van plantaardige ingrediënten uit de natuur en bevat dertig procent minder suikers dan de conventionele ijsjes uit de supermarkt.

Alpro lanceert meteen drie smaken: vanille, kokosnoot en hazelnoot-chocolade. Er wordt gewerkt met duurzame, GMO-vrije soja, duurzaam geteelde ko­kosnoten en chocolade, met respect voor milieu, mens en duurzaam gebruik van grondstoffen en landbouwproducten. Voor de Belgische markt bestormden de vegan ijsjes van Alpro al de Britse fans van plantaardig lekkers.