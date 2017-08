Grootste tasting sterke dranken van Europa komt er weer aan

Van 23 tot 24 september zullen Les Docks Cité de la Mode et du Design in Parijs opnieuw in het teken staan van duivels lekkere drankjes. Meer dan 150 verschillende whisky's en spirits zullen tijdens dat weekend geproefd kunnen worden, net als inventieve cocktails die ermee bereid worden door de beste mixologists.

Als je binnenkort een trip naar Parijs hebt gepland én van goede dranken houdt, weet je meteen ook in welke periode je best gaat. Nieuwsgierige drankfanaten kunnen namelijk heel wat bijleren tijdens de verschillende interessante masterclasses. Zo vindt Didier Ghorbanzadeh de meest bekende cocktails uit films ('martini, shaken, not stirred') opnieuw uit, Arthur Morbois verklaart de opkomst van de oude drank rum, Angela d'Orazio vertelt hoe het is om als vrouw te werken in de whisky-industrie en Salvatore Mannino plaatst diezelfde drank in een wereldwijde context.

DJ's zorgen voor randanimatie, een food market neemt een hongerige maag voor zijn rekening.

Meer info en tickets vind je hier.