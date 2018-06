Grootmoeders keuken bij Jacqueline in Boechout: 'Geen schuimpjes en overbodige opsmuk'

Jacqueline, de naam van het restaurant, verwijst naar Eveliens grootmoeder: 'Een enorm positieve vrouw die ondanks haar respectabele leeftijd nog vaak hielp in de brasserie van mijn ouders. Ze is onverwacht gestorven in de periode dat wij op zoek waren naar een pand. Ons restaurant naar haar vernoemen is mijn eerbetoon aan haar.'

