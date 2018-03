Groot wijnfestival palmt Antwerps Park Spoor Noord in

Dat is exact wat gebeurt tijdens het weekend van 16 tot 18 maart. In de Antwerpse Parkloods in Park Spoor Noord zullen dan maar liefst 130 wijnen te proeven zijn van 27 originele wijnhuizen. Verschillende wijnlanden zijn vertegenwoordigd, gaande van België tot Chili. Elk land baadt tijdens het Antwerp Wine Festival - van dezelfde organisatoren als foodtruckfestival HAP - in zijn eigen decor, zodat je je op gastronomische wereldreis waant.

Behalve veel proeven, kunnen bezoekers in de Parkloods ook deelnemen aan een wijnquiz, een cursus druivenstampen volgen of geïnitieerd worden in de traditionele dansen uit enkele wijnlanden. Verder verzorgen wijnboeren en sommeliers nog verschillende workshops en masterclasses. Ook aan de honger wordt gedacht, telkens in thema van de wijnlanden.