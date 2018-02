Gorgonzola-ijs met vijgen verkozen tot beste ijssmaak van ons land

Er werd een harde strijd uitgestreden eerder deze week in de Carpigiani Gelato University in Zandhoven. Verschillende ijsdraaiers presenteerden er hun fijnste creaties om zo mee te dingen naar de titel van Belgisch kampioen.

De jury koos niet voor de evidentie door Eyckmans uit te roepen als winnaar, want die serveerde er gorgonzola-ijs met een variegato van vijgen en gekarameliseerde ham. 'Hoe ik op dat idee ben gekomen? Mensen eten graag kaas na een lekkere maaltijd. Daarom besloot ik dat tot één dessert te maken. Het scherpe van de gorgonzola combineer ik met het zoete van de vijg. En de ham? Wel, gewoon lekker gekarameliseerd om het wat aan te zoeten en zo word je dus blijkbaar Belgisch kampioen.'

Ook Sylvester Schatteman (Gelateria Bazalia, Bazel) en Kris Adriaensen (Kris N'Ice, Oostmalle) werden gelauwerd. Schatteman mag Eyckmans in 2020 vergezellen naar het Europees Kampioenschap van de Gelato Festival Challenge in Italië. Tenslotte ging ook nog Glenn Verhoeven (Heidehoeveijs, Oostmalle) met een beeldje naar huis. Hij trekt in 2019 naar het Europesse Kampioenschap voor jongeren met zijn popcornijs.