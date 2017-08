Gezinsbond: 'Gezinnen willen gezond eten, maar weten niet goed hoe'

Uit onderzoek van de Gezinsbond naar de voedingsgewoonten bij 2000 gezinnen uit Vlaanderen en Brussel blijkt dat de overgrote meerderheid van de gezinnen nog dagelijks een versbereide maaltijd op tafel probeert te zetten. Twee derde van de ondervraagde gezinnen geeft ook aan te letten op de samenstelling van de voedingsproducten die ze kopen. 'De goede intenties zijn ze er dus wel', zegt de Gezindsbond, 'maar worden vaak gedwarsboomd door onvoldoende steun van de voedings- en reclamesector'.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Niet alleen thuis moet er aandacht zijn voor de kwaliteit van maaltijden, ook scholen en bedrijven zouden meer hun best moeten doen om gezondere producten in bijvoorbeeld voedsel- en drankautomaten naar voor te brengen. Het ongenoegen van de gezinnen gaat ook uit naar de voedseletiketten die haast onleesbaar zijn geworden. Door het overvloedig gebruik van (verborgen) suikers in samengestelde voedingsproducten en de veelheid aan gezondheidsclaims op de verpakking worden als misleidend ervaren.

Kindernorm

Voornamelijk reclame rond kindervoeding vormt een groot heikelpunt. In het verleden zijn al verschillende voorbeelden aan het licht gekomen van kindervoeding die meer suikers bevatten dan het product beweert. De Gezindsbond wil de federale en Vlaamse overheid aansporen werk te maken van een coherent voedingsbeleid en de kindernorm, die een regelgeving hanteert afgestemd op kinderen.

Zo moeten er volgens de Gezinsbond strengere regels komen rond de samenstelling van voedsel voor kinderen, duidelijkere voedseletiketten, strengere regels voor reclame en een voedsel- en obesitastaks waardoor gezonde voeding goedkoper wordt dan ongezonde. De huidige federale suikertaks voldoet niet, haalt De Gezinsbond aan. Deze is bijvoorbeeld alleen van toepassing op dranken en de opbrengst dient volgens de organisatie louter om de algemene fiscale inkomsten op te krikken, niet om een beleid rond gezonde voeding uit te werken.