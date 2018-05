Gert De Mangeleer (Hertog Jan) maakt nieuwe plannen bekend: 'Vlaamse kost zoals je het nergens anders at'

Eind dit jaar maakten Gert De Mangeleer en Joachim Boudens bekend dat ze hun driesterrenrestaurant Hertog Jan zouden sluiten. Ze zouden de prachtige hoeve waarin de zaak huist ook verkopen.

Van dat laatste plan hebben ze alvast afgezien, vertellen de twee zaterdag in Het nieuwsblad. 'Het is ideaal voor seminaries, productvoorstellingen, maar ook ­babyborrels, huwelijken ... waar we ook zelf voor kunnen koken. Niet dat we nu feestzaal of traiteur gaan spelen, maar een huwelijk met de Hertog Jan-stempel kan. En zo kunnen we het pand ook houden. De kantoren kunnen blijven en de keuken doet dienst als test- en voorbereidingskeuken voor de andere projecten.'

Nu al baat het duo Bistro L.E.S.S. uit, dat rond tapas draait en op dit moment huist in Sint-Michiels. Met die zaak willen De Mangeleer en Boudens naar de stad. 'Het liefst van al naar Brugge, maar de onderhandelingen lopen moeilijk. Is er eind volgende week geen beslissing, dan gaan we verder: naar Gent. Komt het wel rond, dan trekken we een jaar later naar Gent voor de tweede vestiging. Het concept wordt wel nog iets ruimer dan wat het nu is, met een bakkerij en patisserieshop, koffiehoek en wijnbar.'

In het huidige pand van L.E.S.S. komt een nieuw restaurant, waar een van De Mangeleers souschefs en de maître van het huidige Hertog Jan zullen samenwerken. De nieuwe zaak focust op de Vlaamse keuken, maar dan op topniveau. (Tomaat-garnaal zoals je die nog nooit eerder at. Met de beste garnalen. De mooiste tomaat. Frietjes zoals je ze nog nooit geserveerd kreeg.'