Gert De Mangeleer en Joachim Boudens vinden pand voor opvolger Hertog Jan

Op zaterdag 22 december sluit het gerenommeerde driesterrenrestaurant Hertog Jan definitief de deuren in Zedelgem. Voor chef-kok Gert De Mangeleer en gastheer Joachim Boudens betekent de sluiting echter niet het einde van hun samenwerking. In het voorjaar van 2019 opent het duo immers een nieuwe zaak op het volledig vernieuwde plein 't Zand in Brugge: L.E.S.S. by Hertog Jan.

L.E.S.S. - kort voor Love. Eat. Share. Smile. - was reeds een bistro van het duo aan de Torhoutse Steenweg in Sint-Michiels. In het centrum van Brugge gaan De Mangeleer en Boudens hun concept nog verder verfijnen. Daarbij zal De Mangeleer zich laten inspireren door verschillende keukens wereldwijd. 'Van een Vlaamse witte pens over Spaanse fideuà tot een dimsum uit Hongkong', luidt het persbericht. 'Hij verlaat daarbij de platgetreden paden en presenteert nieuwe ontdekkingen uit de hele wereld.' Wat dat concreet zal inhouden, ontdek je dus volgend jaar in de Brugse binnenstad.

Op de huidige locatie in Sint-Michiels komt na de verhuis een volledig nieuw concept van het team achter Hertog Jan. Mensen die nog een laatste keer willen gaan eten in de driesterrenzaak in Zedelgem zijn er best snel bij. Er zijn nog slechts enkele beschikbare tafels voor de lunch voor de sluiting van het restaurant.