Gelato World Tour: Sander Tobback kroont zich tot 's lands beste ijsbereider

De twintigjarige Tobback, die in Kampenhout de zaak L'Origien uitbaat, haalde het met een kleurrijke creatie op basis van mango en passievrucht haalde. Zilver en brons waren er respectievelijk voor Kim Smet van Luca's IJs (Hamme) en Christophe Penneman van Cremerie François (Sint-Niklaas). Het trio mag in juli de Belgische driekleur vertegenwoordigen op de Europese kampioenschappen in Rimini, Italië.

Het gaat plots hard voor de kersverse Belgische 'Gelato' Kampioen. Pas vorig jaar is hij intensief met ijs bezig en bouwde hij voor de zomer een oude caravan om tot een ijskar met op ambachtelijke en authentieke wijze bereide ijsjes, frisco's en sorbet op de kaart. Straks mag hij mee de degens kruisen met de betere vakmannen uit heel Europa.

'Ik heb in verschillende restaurants gewerkt. En ik merkte als algemene trend dat de kwaliteit van het roomijs erop achteruit ging. Daarom ben ik er zelf mee begonnen. Om zo de gelato in ons land weer wat op te krikken', aldus Tobback.

'Het Europese kampioenschap? Ja, we zien wel. Vandaag met zo'n zware concurrentie Belgisch kampioen worden na nog maar zo'n korte periode als ijsbereider is voor mij al een enorme overwinning.'

De finale vond plaats in de gloednieuwe Gelato University Benelux in het Antwerpse Zandhoven.