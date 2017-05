'Gekke' groenten binnenkort in elke Delhaize-winkel

In 2015 bood Delhaize al als eerste retailer in België groenten aan die afwijken van de schoonheidsnormen. Uit het proefproject op kleinere schaal bleek dat mensen ook groenten kopen die niet zo rond, recht of kleurrijk zijn dan de exemplaren die doorgaans in de winkel liggen, dus wordt het initiatief dit jaar uitgebreid. 15 ton groenten die anders nooit de keuken van klanten zouden halen, werden toen gered. Na ook een succesvolle uitbreiding, besliste de keten nu haar pakketten aan te bieden in al haar vestigingen.

Het principe is eenvoudig : de klanten vinden in het assortiment pakketten 'gekke' groenten, enkel afkomstig uit België. De samenstelling varieert naar gelang het aanbod van de markt op dat moment en kan dus verschillen van dag tot dag. Voor een pakket van een kilo betaal je een euro, zodat het prijsverschil met 'normale' groenten kan oplopen tot meer dan 30%.

Aangezien Delhaize voor dit project enkel gekke groenten uit België wil aanbieden en het assortiment en de volumes tijdens de wintermaanden te beperkt is, kunnen we deze producten pas aanbieden bij de start van het Belgisch groentenseizoen.

De ambities zijn alvast hoog: Delhaize hoopt om dit jaar 150 ton 'lelijke' groenten aan de man te kunnen brengen.