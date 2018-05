Gault&Millau lauwert de Culinary Innovators van 2018

Op maandag 28 mei toverde Gault&Millau de Verbeke Foundation in Kemzeke om in een gastronomische food hall. Tijdens de derde editie van de Culinary Innovators awards zette de organisatie tal van chefs en bedrijven in de bloemetjes.

Zo'n vijfhonderd aanwezigen konden in de serres proeven van allerlei culinaire hoogstandjes. Meer dan twintig topchefs en event partners serveerden gastronomische bordjes en drankjes tijdens de uitreiking. Met het evenement wil Gault&Millau de nadruk leggen op onder andere het belang van duurzaam en bewust consumeren en het motiveren van jong talent.

Concreet werden er negen prijzen uitgereikt. Zo wonnen De Tijd en VRT NWS de Education Award voor hun dossier 'Het bord van morgen'. Daarin onderzochten de media hoe het voedsel van de toekomst eruit moet zien. De NorthSeaChefs gingen lopen met de Institution Award. Al sinds 2011 brengt het chefcollectief minder bekende vissoorten uit de Noordzee onder de aandacht.

Chef René Mathieu kon met zijn zaak La Distillerie de Restaurant Philosophy Award in de wacht slepen voor zijn gebruik van producten die hij terugvindt in de natuur. Non-profitorganisatie Eatmosphere wist dan weer de Sustainability Award te bemachtigen voor haar werk rond duurzame keukens. De ondernemer van het jaar volgens Gault&Millau is slager Luc De Laet van Butcher's Craft.