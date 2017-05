Frisdrank wordt overal ter wereld goedkoper

Wereldwijd consumeren steeds meer mensen suikerhoudende frisdrank, stelt de American Cancer Society vast. Ze ging in 82 landen in de hele wereld na in hoeverre Coca-Cola, boegbeeld van de suikerhoudende frisdranken, er beschikbaar was en voor welke prijs.

Inkomensstijging

In de periode 1990-2016 werden suikerhoudende frisdranken betaalbaarder in maar liefst 79 van de 82 onderzochte landen, melden de onderzoekers in het vakblad Preventing Chronic Disease. Het vaakst was dat een gevolg van een combinatie van een inkomensstijging bij de consument en een prijsdaling bij de producent. In 56 landen daalden de frisdrankprijzen sinds 1990.

"In de landen die we bestudeerden, kon iemand in 2016 71 procent meer suikerhoudende frisdrank kopen met hetzelfde aandeel van zijn inkomen dan in 1990", zegt coauteur Jeffrey Drope. "Suikerhoudende dranken werden zelfs nog betaalbaarder in ontwikkelingslanden, waar je met je inkomen van 2016 89 procent meer suikerhoudende dranken kon kopen dan met dat van 1990. Dat is zo goed als voor de helft van de prijs."

Strijd tegen obesitas

De onderzoekers wijten de toenemende beschikbaarheid van frisdank niet alleen aan de economische globalisering maar ook aan een falend overheidsbeleid. Voor een efficiënte strijd tegen overgewicht en obesitas is het van belang dat overheden de prijzen voor suikerhoudende frisdrank verhogen, besluit de American Cancer Society. (IPS)