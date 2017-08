Frietkotcultuur erkend als immaterieel erfgoed van België

De Vlaamse Gemeenschap erkende de frietkotcultuur in 2014, terwijl de Franse Gemeenschap dat deed in 2016. Dit jaar, op 13 april,was het de beurt aan de Duitstalige Gemeenschap. Het Brussels Gewest erkende die cultuur in juni als immaterieel cultureel erfgoed.

België telt zowat 5.000 frituren op het grondgebied. Vorig jaar produceerde België 4,4 miljoen ton verwerkte aardappelen en was ons land de wereldwijd grootste exporteur van bevroren frieten.

Unesco

Hoewel verschillende aanwezigen een erkenning door de Unesco aanhaalden, is nog geen officiële aanvraag ingediend bij de VN-organisatie. 'De Belgen moesten eerst zelf bewust worden van dit erfgoed', aldus Bernard Lefèvre, voorzitter van het Nationaal verbond van frituristen (Navefri). 'Een eventuele kandidatuur bij de Unesco zou veel werk vereisen.'

Prins Laurent, aanwezig op de academische zitting, maande hem wel aan bij de VN-organisatie aan te kloppen. 'De aardappel is de sociale maaltijd bij uitstek', aldus de prins, die is opgenomen in de Orde van de Gulden Puntzak.

Dat het alleszins kan, bewijst de Belgische biercultuur. Die is Unesco-werelderfgoed sinds 30 november vorig jaar.