Franse chef-kok Paul Bocuse, spilfiguur van de nouvelle cuisine, overleden

'Bocuse is dood en de gastronomie is in de rouw', zo staat onder meer in het uitgebreide bericht dat de minister op Twitter heeft geplaatst.

Volgens een vertrouweling van de familie stierf Bocuse in Collonges-au-Mont-d'Or. In die gemeente, vlak buiten de stad Lyon, is ook 'L'Auberge du Pont de Collonges' gevestigd, het bekende driesterrenrestaurant van de Franse chef-kok dat uitgroeide tot een bedevaartsoord voor fijnproevers.

Bocuse werd ook wel eens de 'paus van de Franse keuken' genoemd. De gastronomische gids Gault&Millau had hem uitgeroepen to 'kok van de eeuw'. Sinds 1965 werd hij onafgebroken met drie Michelinsterren bekroond.

Maar hij was ook tot ver buiten de Franse grenzen bekend als een van de spilfiguren van de 'Nouvelle Cuisine', een beweging die naam maakte met eenvoudige bereidingen, verse ingrediënten en attractieve presentatie. Daarmee ging hij in tegen de klassiek Franse keuken, met zijn zware en rijke bereidingen.

Voor zijn culinaire kunnen kreeg Bocuse de eretitel van 'Commandeur de la Legion d'Honneur'. Het was voor het bijhorende diner dat de kok zijn beroemde 'soupe a la truffe' bedacht, een consommé van truffel met een dakje van bladerdeeg. De toenmalige Franse president, Valery Giscard d'Estaing, was zo'n liefhebber van het gerecht dat Bocuse het gerecht prompt naar hem vernoemde.

De Franse chef-kok leende zijn naam aan de Bocuse d'Or, het tweejaarlijkse wereldkampioenschap voor chef-koks. Hij leed al enkele jaren aan de ziekte van Parkinson.