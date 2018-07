Franse activisten bezetten 'de gang des doods' in slachthuis Tielt

'We voeren actie uit protest tegen de vleesindustrie die dieren uitbuit en mishandelt', vertelt Romain Perdrizet van 269 Libération Animale. 'Rond 4 uur deze ochtend drongen we met meer dan zeventig personen het slachthuis binnen. We zijn erin geslaagd om een varken te bevrijden.'

In het slachthuis waren op dat moment verschillende werknemers aanwezig die hen probeerden tegen te houden. De actievoerders trokken daarna naar wat zij 'de gang des doods' noemen, de gang tussen de hokken van de dieren en de plaats waar ze geslacht worden. Rond 5.30 uur kwam de politie ter plaatse om de activisten op te pakken.

'Het is al de derde keer dat we dergelijke actie voeren', vertelt Perdrizet. 'Eerder dit jaar slaagden we erin om vier dieren uit het slachthuis van Anderlecht te bevrijden.' Alle bevrijde dieren worden opgevangen in het dierenasiel van 269 Libération Animale. Op haar website omschrijft 269 Libération Animale zich als een dierenrechtenorganisatie uit Lyon die vecht voor bevrijding van dieren aan de hand van directe actie en burgerlijke ongehoorzaamheid.