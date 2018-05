Frankrijk in rep en roer: nieuw akkoord dreigt van camembert 'vulgaire kaas zonder smaak' te maken

Bekende Franse chefs, wijnmakers en landgenoten met een hart voor hun streekproducten trekken in een open brief hard van leer. Een nieuw akkoord zou de zuivelbedrijven Lactalis en RichesMonts het recht geven de beschermde Camembert de Normandie te maken met gepasteuriseerde melk, volgens de ondertekenaars van de brief een regelrechte ramp voor het product.

De kaas zou volgens hen een belangrijk deel van zijn ziel verliezen wanneer die gemaakt zou worden met gepasteuriseerde - kort, maar hevig verhitte - melk. 'Hij zal zijn karakter en typiciteit verliezen, om zo een vulgaire zachte pasta worden zonder smaak te worden. Als je melk verwarmt op hoge temperaturen, wordt die ongeschikt om kaas mee te maken, omdat je zo de aroma's en van nature aanwezige fermenten vernietigt. De kaas die je daarmee maakt, is geen camembert meer.'

Luxeproduct

De kaasliefhebbers vrezen dat de echte Camembert de Normandie dankzij het akkoord een luxeproduct zal worden, dat enkel voorbehouden zal zijn aan enkele gelukkigen. Voor het grote publiek zal volgens hen enkel een op industriële manier gemaakte na-aper te vinden zijn.

Om dat te vermijden, richten ze zich in hun brief naar president Emmanuel Macron en de minister van Landbouw, Stéphane Travert. Zij zijn volgens de briefschrijvers verantwoordelijk om Normandische melkboeren beter te ondersteunen en de bestaande tradities in ere te houden. Het is voorlopig koffiedik kijken of hun oproep gehoord zal worden, maar zeker is wel dat Frankrijk zich al enkele jaren erg protectionistisch opstelt als het gaat over zijn landbouw en regionale producten.