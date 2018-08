Foto van lief kalfje doet vooral vrouwen minder vlees eten

Dierenrechtenorganisaties gebruiken vaak foto's van biggetjes en kalfjes om vleesconsumptie tegen te gaan, maar tot nog toe was het effect daarvan niet wetenschappelijk onderzocht. Britse psychologen van Lancaster University en University College London organiseerden daarom drie verschillende onderzoeken bij 781 Amerikanen.

In een van de onderzoeken lieten de wetenschappers de proefpersonen een beeld van een vleesgerecht zien in combinatie met een beeld van een dier, zoals een kalf of een volwassen koe. Ze kregen te horen dat het vlees afkomstig was van het getoonde dier. Uit de studie bleek dat mensen hun zin in vlees snel verliezen als ze babydieren te zien krijgen. Bij het kijken naar volwassen dieren was er nauwelijks effect.

Delen Vrouwen hebben een ambivalentere houding tegenover vlees en hun identiteit is er minder mee verbonden

'We ontdekten dat zowel mannen als vrouwen babydieren kwetsbaar en schattig vinden, en gevoelens van tederheid en warmte ontwikkelen ten aanzien van hen', zegt hoofdonderzoeker Jared Piazza. 'En die gevoelens lijken een omgekeerd effect te hebben op de zin in vlees bij veel personen.'

Zorgende rol van vrouwen

Opvallend was dat het effect veel sterker speelde bij de vrouwelijke respondenten. 'We zagen dat mannen en vrouwen het gerecht anders beoordeelden naarmate het vlees gepaard ging met een beeld van een babydier', zegt Piazza. 'De appetijt van vrouwen was veel lager dan die van mannen.'

Volgens Piazza is dat mogelijks omdat vrouwen nog steeds een meer zorgende rol opnemen, ook in de huidige westerse samenleving. 'Onze bevindingen kunnen een weerspiegeling zijn van hun grotere emotionele afstemming met baby's waardoor ze ook meer meevoelen met pasgeboren dieren.'

Maar ook de mannelijke stereotypen kunnen een rol spelen. 'Vlees wordt vaak geassocieerd met mannelijkheid, beelden van stoere mannen die een sappige steak eten om spiermassa te kweken, en prehistorische ideeën van de man als jager', zegt Piazza. 'Vrouwen hebben een veel meer ambivalente houding tegenover vlees en hun identiteit is er minder mee verbonden.'