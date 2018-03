Food Waste Awards opnieuw op zoek naar beste initiatieven tegen verspilling

De Food Waste Awards zijn in het leven geroepen om projecten te belonen die op de meest creatieve, innovatieve en efficiënte manier voedselverlies reduceren. Dit jaar konden organisaties meedingen in de categorieën gezondheidszorg, voedingsbedrijven, horeca, voedselverlies changemakers en lokale besturen.

Een vijfkoppige jury selecteerde per categorie drie finalisten uit een longlist en nu is het aan jou: tot 16 maart kan je je stem uitbrengen op het project van jouw keuze. Daarbij kan je kiezen tussen onder andere het experimenteel culinair platform Proef!, de stad Brugge en zelfs Ikea. Alle finalisten bekijken en je stem uitbrengen kan hier.

Lees ook: Keukengeheimen van chefs Olly Ceulenaere en Nicolas Decloedt: koken met afval

De uiteindelijke prijsuitreiking vindt plaats op 20 maart in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel. Voor de ceremonie is daar ook een Food Waste Markt, waarop je kennis kan maken met heel wat (voor een award geselecteerde) antivoedselverspillingsprojecten.