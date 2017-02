Food Waste Awards belonen beste initiatieven tegen voedselverspilling

De Food Waste Awards zijn een beloning voor initiatiefnemers die op de meest creatieve, inventieve en efficiënte manier voedselverlies reduceren, die worden uitgekeerd door het Food Surplus Entrepreneurs Network, de koepel van milieuondernemers in de sociale economie Komosie en afvalstoffenmaatschappij Ovam.

Vier categorieën

Er zijn vier medailles uit te delen. De eerste winnaar valt in de categorie 'voedselverlies ondernemers', waarmee start-ups of eenmanszaken bedoeld worden van wie de strijd tegen voedselverspilling hun core business is. Kanshebbers zijn foodlab Proef, dip-producent Wonky en de app Rekub.

De tweede categorie 'bedrijven in de voedingssector', mikt op een iets hoger niveau: hier gaat het om bedrijven met een grote impact. Genomineerden zijn AZ Nikolaas, diervoederbedrijf Trotec en de REO Veiling.

Ook lokale overheden maken kans om in de bloemetjes gezet te worden. Zo werden het Gents Restorestje (een initiatief van stad Gent en Test-Aankoop), het voedselhulpteam van OCMW Kortrijk en het Brugs foodlab genomineerd.

Ten slotte is er nog een aparte categorie voor organisaties die de maatschappelijke integratie van kansengroepen bevorderen. Daarin maken Depot Margot, de Restjesfabriek en Rabot op je bord kans op en lauwering.

Je stem uitbrengen op je favoriete organisaties kan nog tot 7 februarihier. De officiële uitreiking vindt plaats op 9 februari in Leuven. (EK)