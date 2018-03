Food Waste Awards 2018: deze Belgische initiatieven strijden tegen voedselverspilling

FoodWIN, organisator van de Food Waste Awards, beloont verschillende organisaties in de categorieën gezondheidszorg, voedingsbedrijven, voedselverlies changemakers, lokale besturen en horeca, catering en events. Dit jaar kregen volgende organisaties een duwtje in de rug:

Opschepper, de beste Belgische voedselverlies changemaker, is een initiatief van studenten van de Universiteit Antwerpen. Met voedselboxen bestaande uit voedseloverschotten brengen ze studenten en 65-plussers - doorgaans eenzame eters - samen voor een gezellige en ecologisch verantwoorde maaltijd.

Ikea Food Belgium is de strafste cateraar van 2018. Op een jaar tijd drukte Ikea in België voedselverlies met 41 procent, wat gelijk staat aan 99 ton voeding en 427 ton CO 2 .

Voor de categorie gezondheidszorg is woonzorgcentrum Sint-Elisabeth de uitverkoren winnaar. Via metingen en keuzemenu's voor hun bewoners brengen zij het dagelijkse voedselverlies terug met gemiddeld tien procent.

Foodsavers Gent kaapt de prijs voor lokale besturen met een distributieplatform voor voedseloverschotten. Deze worden herverdeeld aan financieel kwetsbare mensen via talrijke Gentse sociale organisaties.

De uitverkoren Europese changemaker werd ten slotte Bubble & Squeak. Lagere schoolkinderen van Old Oak Primary School in het Verenigd Koninkrijk beheren er een eigen stand aan de schoolpoort. Daar herverdelen ze wekelijks ongeveer veertig kilogram voedsel aan de ouders.

Geslaagde editie

Het was nog maar de tweede keer dat de Food Waste Awards georganiseerd werden, maar het aantal inzendingen lag wel al erg hoog. 'Met meer dan het dubbel aantal inzendingen lijkt het erop dat voedselverlies steeds meer een aandachtspunt is binnen Belgische organisaties,' zo zegt Elke Markey van FoodWIN.

Tijdens de award uitreiking koos het publiek uit de winnaars ook nog een Ultieme Food Waste Held. De Eurocommissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, Vytenis Andriukaitis, mocht deze ultieme award uitreiken aan de jongens van Opschepper. Laurens van Opschepper beloofde er in de toekomst zeker nog een schepje bovenop te doen.