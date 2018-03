Feestelijk openingsweekend van Antwerpse zomerbar Bar Noord

Vrijdagavond om 16u stipt gooit de Antwerpse zomerbar Bar Noord de poorten van de hangar open voor een nieuw seizoen. 'De lente begint definitief op vrijdag 30 maart', belooft zaakvoerder Sven Wille.

Het weekend gaat van start met een drankje op kosten van Bar Noord en een indrukwekkende line-up. Vanaf 17u kan je op het terras genieten van de swingende jazzy muziek van Get Some Wine. De keuken zal vanaf de start op volle toeren draaien. En voor de gelegenheid worden de cocktailshakers van Bar Noord bijgestaan door de heren van Hierbas de las Dunas, het likeur van bedenker en chef-kok Syrco Bakker (restaurant Pure C, Cadzand).

Het aanstormend Antwerps hiphop talent Luie Louis en zijn 11-koppige liveband trekken om 20u30 de avond in gang. Daarna zorgt Discobaar A Moeder voor het feest. Hush Hefner sluit de avond af.

Op zaterdag kan je gezellig aanschuiven aan de langste tafel, een buurtfeest ingekleed als culinaire wandeling door het park, waarbij je voor een democratische prijs kleine porties kan proeven van al het lekkers dat door de chefs van Bar Noord aangeboden wordt. Inschrijven hiervoor is wel gewenst via de website van Bar Noord.

Na de langste tafel kunnen de dertigplussers hun benen losgooien op de Thirty Dancing Party.

Zondag 1 april en maandag 2 april is er een paaseierenzoektocht. Daarna kan het hele gezin aan tafel voor een gezellige paasbrunch, meteen de eerste in de reeks van de wekelijkse zondagsbrunches. Bij mooi weer wordt het openingsweekend afgesloten met een zonnige dj-set.

Park Spoor Noord mag dit jaar ook 10 kaarsjes uitblazen. 'We willen vooral een band creëren met de buurt', vertelt zaakvoerder Wille, 'Daarom werken we samen met lokale organisaties en scholen. In onze keuken gebruiken we voornamelijk biologische producten van eigen bodem en halalvlees van de lokale slager.'