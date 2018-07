De Belgische topchef Baron Pierre Romeyer, geboren in 1930 in Etterbeek, is op 88-jarige leeftijd overleden. Dat kondigde Sudpresse aan.

Romeyer was een van de grootste chef-koks van de Belgische keuken. Hij begon zijn carrière op 15-jarige leeftijd bij l'Auberge d'Alsace van Georges Michel in Brussel.

In 1958 was hij de kok voor Expo 58. Tot zijn pensioen in 1994 leidde hij Maison de Bouche in Hoeilaart, waar hij drie Michelinsterren kon opspelden.