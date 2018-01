Europa weert hormoonverstoorder bisphenol-A niet uit voedselverpakking

De parlementsleden gaven hun goedkeuring aan een voorstel van de Europese Commissie. Dat voorstel bevat strengere normen voor het gebruik van de stof in de coatings van voedselverpakkingen, maar verbiedt ze niet. Nochtans had het Europees Parlement zelf in 2016 nog opgeroepen tot zo'n verbod.

Hormoonverstoorder

Bisphenol-A staat op de Europese SVHC-lijst van 'erg zorgwekkende stoffen', onder meer voor de verstoring van de hormoonhuishouding en de negatieve gevolgen op de voortplanting. Milieu- en gezondheidsorganisaties vragen daarom al jaren om een totaalverbod in voedselverpakkingen. Ze argumenteren dat een blootstelling zelfs aan heel lage doses op lange termijn ongezond kan zijn.

Delen 'De Europese politici falen in hun verantwoordelijkheid om de gezondheid van die burgers te beschermen'

'De nadelige effecten voor de volksgezondheid, zelfs bij erg lage dosissen, zijn zo goed gedocumenteerd dat het al lang verboden zou moeten zijn voor alle consumentenproducten', zegt Natacha Cingotti van de Health and Environment Alliance (HEAL), die campagne voerde voor een verbod. 'Burgers zouden zich geen zorgen moeten maken dat het papiertje rond hun voedsel of de verpakking BPA bevat die in hun voedsel kan lekken en de gezondheid kan schaden.'

De Europese politici falen in hun verantwoordelijkheid om de gezondheid van die burgers te beschermen, zegt ze. 'Dat terwijl er veiliger alternatieven bestaan, en sommige industriële spelers of landen zoals Frankrijk de stof al aan het vervangen zijn. De beslissing is niet alleen gevaarlijk, maar ook incoherent. Als we echt naar een circulaire economie willen, moeten we deze giftige stoffen vermijden.'