Eten in 2016: de opstand van het gezond boerenverstand

Al een tijdje wordt de keuken van onze (groot)moeders in twijfel getrokken: eten we niet te veel koolhydraten? Moeten we al het vet uit ons menu schrappen? En wat met vlees? Is suiker eten vragen om overgewicht? De afgelopen jaren werden heel wat verwoede discussies gevoerd waarbij voedsel een even gevoelig onderwerp bleek als religie of politiek. Het ene kamp promootte het verorberen van zoveel mogelijk vlees en vetten, een bonte schare bloggers en Instagrammers startte een quinoa- en avocadocultus, en nog een van de vele andere groepen zweerde bij de kracht van rauw eten. Al die verschillende diëten stonden op verschillende vlakken lijnrecht tegenover elkaar, maar hadden toch één gemeenschappelijke consensus: er moet iets grondig veranderen aan hoe we al generaties lang eten.

...