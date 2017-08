Er is leven na de Gentse Feesten: tien fijne zaken die open blijven

Optie een: Batterijen opladen

Jij hebt alle danskriebels en sprankeltjes energie de afgelopen tien dagen uitgebreid weggewerkt? Dan heb je nu misschien niet meer zo veel zin om opnieuw het nachtleven in te duiken. Deze Gentse adresjes laten je toe om rustig op adem te komen.

Madame Bakster

De naam van dit oh zo zoete zaakje verraadt het al: hier vindt je massa's gebak. En dat is volledig guiltfree, want alles wat je er eet of drinkt, is 100% plantaardig. Versgemalen koffie nippen en jezelf volproppen met taart kan er minder zorgeloos uitzien.

Brabantdam 142

Simon Says

Deze koffiebar, waar de muren getooid zijn met werk van Panamarenko, wordt zo nu en dan de beste onbijtplek van Gent genoemd. Daar zitten de taarten, de huisbereide confituur en de warme welkom door de uitbaters ongetwijfeld voor iets tussen.

Sluizeken 8

DOK

Als uitbollen voor jou niet per se gelijk hoeft te staan aan ergens neerploffen en niet meer rechtkomen, is DOK misschien wel een fijne plek voor jou! Op deze creatieve ontmoetingsplek staan verschillende ontspannen activiteiten zoals een rommelmarkt en een skatefestival op de agenda, maar je kan er ook gewoon erg gezellig zitten en wat drinken. En als je dan toch weer klaar bent voor het wat hardere uitgaanswerk: er staan ook een aantal (bescheiden) feestjes op de planning.

Koopvaardijlaan 13

Den Hoek Af

Van ontbijt tot aperitivotijd ben je welkom in Den Hoef Af, een fijne bar met ruim terras. Je kan er verse sapjes krijgen, huisgemaakte ijsthee en goede koffie, en ook aan de honger wordt gedacht met een eenvoudige, maar degelijke kaart.

Vlaanderenstraat 1

Ona

In deze laagdrempelige wijnbar maak je kennis met natuurlijke en biologische wijnen van kleinere wijnhuizen uit heel Europa. Je hoeft hier geen kenner te zijn om toch te genieten van het aanbod van de maand, eventueel met wat karaktervolle charcuterie erbij. Een absolute verademing na de bekers festivalbier.

Nederkouter 71

Optie twee: Het feest stopt nooit

Is dagenlang rondhangen op de Gentse Feesten voor jou het ideale voorproefje op méér? Dan zou je dezer dagen op heel wat gesloten deuren kunnen stoten in Gent, want verschillende bekende zaken blijven tijdelijk toe om te bekomen van het feestgedruis. Deze adresjes zijn wel open en verwelkomen nachtuilen met open armen.

Jigger's

Cocktails drinken in stijl? Dan kan je altijd een plekje reserveren in Jiggers', een van de beste bars van België. Verwacht je hier enkel aan het beste van het beste, in combinatie met gedreven bartenders en verrassende smaakcombinaties. En dat alles in een besloten, gezellig kader.

Oudburg 16

Bar Bricolage

De zomerbar Bar Bricolage heeft het afgelopen dagen wat anders aangepakt dan concullega's: zij sloten de deuren net tijdens de Gentse Feesten en staan nu weer helemaal fris (of niet, afgaande op de katerbrunch die gepland stond) aan de start. Een bezoekje staat garant voor een ongeknutseld gezellige dag of avond, eventueel onder begeleiding van een concert of met een danspasje erbij.

Chinastraat

Café Video

Het 'beestig kot' Café Video blijft gewoon open. Er gaan vaak concerten door en in het weekend wordt er stevig gedanst. Rustig genieten van een drankje kan er - bij mooi weer op het terras - ook, maar we durven te wedden dat je je vanaf een bepaald uur zal laten meeslepen door de uitbundige sfeer die er vaak hangt.

Oude Beestenmarkt 7

Minor Swing

Sluiten? Minor Swing denkt er nog niet aan. Het jazzcafé is nooit toe en wil dat niet veranderen omdat er nu eenmaal toevallig iets stormachtig is gepasseerd als de Gentse Feesten. De wijn is er écht lekker, bij een bordje kaas krijg je echte Tierenteyn en de barman beschikt over een fijne selectie sterke dranken. Je moet een beetje geluk hebben om nog plaats te vinden, maar als dat je lukt, ben je verzekerd van een mooie avond vol goede (live) muziek.

Ottogracht 85

Terras Vooruit

Je vindt niet elk weekend een feestje in de Vooruit, maar je vindt er gegarandeerd wél tonnen gezellige ambiance. Wie weet maak je wel nieuwe vrienden-voor-een-nacht die je mee op sleeptouw nemen naar een volgende plek. Alles kan in de Vooruit, of toch veel.

Sint-Pietersnieuwstraat 23