Elixir d'Anvers: 150 jaar oud, maar nog altijd geestdriftig

Valt de (jonge) consument weer voor likeuren en alcoholische kruidendranken à la Elixir d'Anvers? Zo vroeg weekblad trends zich recentelijk af. Elixir d'Anvers zelf is inmiddels meer dan 150 jaar oud en wordt nog altijd volgens hetzelfde recept gemaakt. Vroeger werd het drankje vaak geconsumeerd als een opkikker tijdens de koude wintermaanden - de bijna 40 graden alcohol zitten er niet voor niets tussen. En ook wel 'om de keel te ontsmetten'.

Tegenwoordig zijn het vooral veertigplussers die een maaltijd al eens afsluiten met een glaasje, wat ervoor zorgt dat de likeur met een wat oubollig imago opgezadeld zit. Voor Ivan Nollet, CEO van distilleerderij FX de Beukelaer dat het drankje al sinds 1863 bereidt, hoeft dat op zich geen probleem te zijn, zegt hij aan het weekblad.

De vergrijzing van de bevolking is incontournable, waardoor die doelgroep alleen maar groter wordt. Toch zijn het ook de jongeren die Elixir d'Anvers ontdekken. Omdat ze kruidenlikeuren hip vinden. Dat is onder meer te danken aan de oude, achthoekige fles en het nauwelijks veranderde etiket, die aansluiten bij de hang naar retroproducten. En ook omdat de elixir zich ook goed als basis voor cocktails leent. En zelfs in gerechten kan verwerkt worden. Dat bewezen groentechef Seppe Nobels en maître-sommelier en mixologist Sander De Saegher van het Antwerpse restaurant Graanmarkt 13 die originele en eigentijdse creaties bedachten voor het bord en het glas.

Of alcoholische kruidenlikeuren ook doorbreken bij het brede publiek valt echter af te wachten.

Appletini

- Een cocktail die je ook als punch kan klaarmaken -

5 cl Elixir d'Anvers

10 cl ongezoet appelsap

3 cl limoensap

zeste van limoen

Bereiding:

Meng de Elixir d'Anvers, het appelsap en het limoensap in een mooi groot glas. Vul aan met ijs en werk af met een zeste van limoen.

Deze cocktail kan je ook makkelijk in grotere hoeveelheden vooraf maken, bv in een punch bowl. Neem telkens 1 deel Elixir d'Anvers, 2 delen appelsap en werk af met limoensap. Bewaar koel en voeg op het laatste ijs toe. En klaar.

Hot Appletini

5 cl Elixir d'Anvers

10 cl bio appelsap

1 kaneelstokje

1 steranijs

1 kruidnagel

Bereiding:

Meng alle ingrediënten samen in een pannetje en warm op tot net onder het kookpunt.

Serveer warm in een laag tumbler glas en werk af met een kaneelstokje en schijfjes verse appel.

Smaakprofiel:

De specerijen in deze winterse cocktail brengen de zoetheid van het warme appelsap en de Elixir d'Anvers mooi in balans. Perfect voor een koude winterdag!

Elixir d'Anvers Coffee

5 cl Elixir d'Anvers

1/2 tl kristalsuiker

5 cl ongesuikerde room

sap van 1 mandarijntje

10 cl koffie

Bereiding:

Verwarm de Elixir d'Anvers net niet tot het kookpunt en giet in een wijnglas. Roer de suiker door de koffie en giet voorzichtig en met behulp van een koffielepel op de Elixir d'Anvers. Klop de room half op met enkele druppels mandarijnsap en lepel voorzichtig op de koffie.

Serveer in een wijnglas in 3 lagen of meng de Elixir d'Anvers met de gesuikerde koffie en lepel de room erover.

Smaakprofiel:

De room met mandarijnsap zorgt voor een fris accent in deze Antwerpse klassieker.

Elixir d'Anvers Barrister

5 cl Elixir d'Anvers Advocaat

1 jeneverbes

1 kruidnagel

1 steranijs

1 kaneelstokje

3 cl gesuikerde slagroom, gekoeld

donkere chocolade

sinaasappelzeste

Bereiding:

Doe de Elixir d'Anvers Advocaat, jeneverbes, kruidnagel, steranijs en kaneel in een pannetje. Verwarm net niet tot het kookpunt en zeef vervolgens in een porto glaasje. Klop de slagroom half op en serveer koel boven op de warme Elixir d'Anvers Advocaat.

Serveer in een portoglaasje en werk af met geraspte chocolade en sinaasappelzeste.

Smaakprofiel:

Deze winterse Advocaat past na de maaltijd of bij de koffie. De warme advocaat, op smaak gebracht met specerijen, contrasteert leuk met de koude slagroom en de fris-bittere topping van chocolade en sinaasappel.

(DB)