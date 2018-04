Eindelijk: aspergeseizoen officieel geopend

Door het lange koude voorjaar heeft het even geduurd, maar door de warme temperaturen nu is er geen houden meer aan: de witte asperges zijn helemaal terug van weggeweest. Per dag groeien de smakelijke stengels nu maar liefst tien centimeter: dat vraagt erom massaal gegeten te worden.

Nu het seizoen begonnen is, is het even alle hens aan dek op aspergeboerderijen, zegt Vilt. Elke asperge moet namelijk met de hand geoogst - of gestoken - worden, omdat machines de plant beschadigen. Elke dag wordt daarom bij elke plant de langste stengel afgesneden, zodat de kortere nog even kunnen doorgroeien.

De komende maanden volop genieten van het witte goud, is de boodschap. Hoewel het seizoen dit jaar later van start is gegaan, zal het namelijk toch zoals elk jaar stoppen op 24 juni, het feest van Sint-Jan.