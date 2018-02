Eerste hulp bij honger: vijf gerechten die klaar zijn binnen het halfuur

Of je het nu druk hebt of simpelweg niet zoveel zin hebt om veel tijd in het koken te steken, de verleiding om snel noedels te halen of een kant-en-klare maaltijd in de oven te schuiven kan soms de kop opsteken. Helaas zijn die snelle oplossingen niet altijd even voedzaam of lekker. Daarom: vijf razendsnelle recepten om in je oren te knopen, zodat je altijd lekkers hebt om op terug te vallen.

Deze curry bewijst dat je echt geen engelengeduld hoeft te hebben om te genieten van die typisch Indische smaken. Deze vegetarische saag aloo is bovendien ook 'maar' een basisrecept, waar tal van variaties op mogelijk zijn, afhankelijk van wat je nog in huis hebt.





Deze erg simpele en gemakkelijk verteerbare maaltijd is een ideale afsluiter van een hectisch dag. Laat je daarbij niet bedotten door de eenvoud, want de soja en sesamzaadjes bij de vis maken dit gerecht echt af.





Lekker knapperig langs de buitenkant, heerlijk smeuïg langs binnen: deze courgettepannenkoekjes zijn een heerlijke aanvulling van een goed gevulde salade. Daarbij zijn ze klaar in een (redelijk letterlijk te interpreteren) handomdraai.





Denk aan snelle recepten en je denkt aan pasta. Dit elegante recept smaakt altijd, winter en zomer. Als je de pasta laat afkoelen, de zuivelproducten weglaat en de rucola pas op het allerlaatste toevoegt, krijg je een fijn smakende pastasalade.





Risotto klinkt dan wel verfijnd (en zo smaakt het ook), maar dat wil niet zeggen dat het maken veel moeite of tijd kost. Zeker wanneer je deze snelle variant leert kennen, begrijp je algauw dat snel eten niet gelijk hoeft te staan aan minder lekker eten.