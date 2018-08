Eerste Brusselse food market opent zijn deuren

AG Real Estate, de eigenaar en beheerder van City 2 wil het overdekte winkelcentrum nieuw leven inblazen en er een heuse publiekstrekker van maken in het centrum. Tijdens de werkzaamheden aan niveau Metro zal Food District er zijn intrek nemen en inspelen op de behoeften van de meer dan 40.000 dagelijkse bezoekers.

Zeven toonbanken, zes verschillende keukens

De nieuwe food market ligt in een ondergrondse ruimte waar beton, zwart en hout de toon zetten. Met zeven toonbanken en zes verschillende keukens wil Food District niet alleen inzetten op diversiteit, maar ook op kwaliteit en versheid. Er worden 200 zitplaatsen voorzien, maar elke toonbank zal ook de mogelijkheid bieden om eten mee te nemen.

Het project is van de hand van 'We are C', een gloednieuw communicatiebureau dat zich toespitst op de wereld van eten en drinken. Cédric Allard (initiatiefnemer en eigenaar van Culinaria) en Audrey Thiriar (oprichtster en directrice van Tribe Agency) zullen het project leiden. Het duo rekent op Sébastien Mattagne en Oliver Stefens, experten in culinaire belevingen, om de dagelijkse werking in goede banen te leiden.