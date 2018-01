Eenvoud smaakt: topchef Massimo Bottura kookt met restjes

Massimo Bottura, een van de beste chefs van de wereld, is een frontman in de strijd tegen voedselverspilling. In zijn boek Brood is goud toont hij, samen met 45 bevriende topkoks, hoe je met nederige, vaak 'verloren' ingrediënten heerlijke gerechten kunt maken.