Ecotuindagen lokken 40.000 bezoekers: 'pesticidevrij tuinieren hipper dan ooit'

Zo'n tweehonderd tuineigenaars gooiden de poorten naar hun tuin open en toonden de bezoekers hoe ze hun tuin kunnen beheren zonder pesticiden te gebruiken.

Velt speelde dit jaar in op de nakende wetgeving die het gebruik van chemische onkruidverdelgers aan banden zal leggen. "Dat stelt heel wat mensen voor een uitdaging, want vaak weten ze niet hoe ze hun oprit, terras of tuin dan wel onkruidvrij kunnen houden", zegt Barbara Creemers van de vereniging voor milieuvriendelijk tuinieren.

Dat thema sloeg blijkbaar aan, want met 40.000 bezoekers beleefden de ecotuindagen een topeditie. "Daar zal het mooie en toch niet te warme weer zeker voor iets tussen zitten. Maar met 9.000 bezoekers méér dan in 2016 mogen we toch ook wel van een trend beginnen spreken: pesticidevrij tuinieren is hipper dan ooit en bij Velt kunnen we niet anders dan dit toejuichen", besluit Creemers.