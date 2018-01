Duurzame maaltijdbezorger Dagvers breidt uit naar Brussel en Gent

Gemakkelijk, duurzaam en gezond eten is niet elke dag even gemakkelijk, zeker niet wanneer je na die drukke job van overdag wordt opgewacht door een nest uitgehongerde koters. Daarvoor biedt Dagvers een oplossing op een fijne manier. De gerechten die je er kan bestellen, zijn telkens vers gemaakt met lokale, biologische en fairtrade ingrediënten zonder bewaarmiddelen en telkens in samenwerking met lokale (bio)boeren. Daarbij wordt je bestelling ook duurzaam verpakt en geleverd.

Ook in Gent en Brussel

Dat klinkt allemaal al positief, maar het wordt nog beter voor mensen van buiten Antwerpen: na de succesvolle opstartfase kunnen vanaf nu ook Gentenaren en Brusselaars de lekkere gezinsmaaltijden bestellen.

Op het online bestelplatform kunnen de bezoekers hun eigen weekmenu samenstellen. Per dag kiezen ze uit twee opties het gewenste gerecht, de grootte van hun portie, het aantal en eventueel een dagsoep. Elke dag biedt DAGVERS twee bereide gerechten aan, waarvan één kindvriendelijk en één iets gewaagder. Eén van de twee is altijd vegetarisch. Het enige wat jij vervolgens nog moet doen, is het kostje opwarmen.