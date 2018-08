Drijvend restaurant opent in Antwerpse dokken

Vanaf zaterdag 1 september tot en met zondag 23 september kan je in het Antwerpse Kattendijkdok gaan proeven van de creaties van chef-kok Seppe Nobels (Graanmarkt 13). Samen met zijn team serveert hij drie weken lang originele ceviches, rauwe visschotels die hun oorsprong vinden in de Latijns-Amerikaanse keuken.

Voor een lunch of diner op het water betaal je respectievelijk 39 of 65 euro. Liefhebbers reserveren echter best snel een plekje. Het terras van het drijvende restaurant is vrij te bezoeken zonder reservatie voor een cocktail of fingerfood.

Part of Antwerp

De openingsavond van Waterfront is in samenwerking met ROOTZ en wordt 'een culinair concept waarbij Nobels zijn keuken laat blenden met muziek'. Lees: dj's die de gerechten muzikaal begeleiden met een gepaste beat.

Het restaurant is een van de verschillende activiteiten die georganiseerd worden in de buurt rond het Antwerpse Havenhuis. Van 14 tot 23 september is het immers de tweede editie van het tiendaags festival Part of Antwerp. Naast dineren op het water zal er onder meer een job-speeddating en aperitief in the sky plaatsvinden op een reuzenrad en een drakenbootrace. Verschillende internationale straatartiesten gaan daarnaast aan de slag met krijt of verf in de openbare ruimte.