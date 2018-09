Down under in Hasselt: restaurant Rosch brengt Australische keuken naar België

Ze ontmoetten elkaar in het Hof van Cleve, en eindigden hun eerste reis samen met een jaar werken bij The Fat Duck in Australië. Nu hebben Nicole Schellekens en Glenn Ross hun eigen zaak: Rosch. Nicole verzorgt zaal en desserts, Glenn de hartige gerechten. De afwas wordt mooi in tweeën verdeeld.