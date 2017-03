Documentaire smaakt naar meer: Docville wijdt deel van programma aan voeding

Docville is al langer bekend bij liefhebbers van (documentaire) films, maar zal dat tijdens deze editie ook worden bij wie alles wil weten over zijn of haar voedsel. Films en activiteiten zullen je bewust maken van wat er nu precies op je bord ligt.

Kijken

Zo speelt er op het festival de film In Defense of Food, gebaseerd op het gelijknamige boek van de journalist Michael Pollan, waarin hij onderzoekt wat mensen nu best eten. (Alvast een tipje van de sluier: als je grootouders het niet zouden herkennen, is het op zijn minst bedenkelijk.)

Amerikanen en hun barbecue horen bij elkaar als brood en boter. In de documentaire For the Love of Meat gaan de vleesminnende makers op zoek naar hét geheim om een lekkere steak te grillen.

Doen

Koken met en voor kinderen, hoe doe je dat? Wat is vanuit wetenschappelijk oogpunt gezonde voeding en horen superfoods en glutenvrije producten daarin thuis? Professor Matthys ontwikkelde een aantal gezonde, betaalbare gerechten die deelnemers tijdens de gezellige workshop Koken met de Professor leren klaarmaken.

Na de vertoning van In Defense of Food wordt er het panelgesprek 100 eetvragen in 100 minuten gehouden. Iedereen die een prangende vraag heeft over voedsel, mag die nu al insturen via 100vragen@docville.be. Verschillende experts beantwoorden die vervolgens op het festival.

Honger gekregen na de vertoning van For the Love of Meat? Dat hoeft geen probleem te zijn, want Sticky Fingers BBQ schudt zelf de kolen op om je te laten proeven van de lekkerste ribbetjes, pulled pork, coleslaw en bier.

Ontdek (en boek tickets voor) alle evenementen en documentaires op de website van Food for Thought. (EK)