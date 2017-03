Dit zijn de winnaars van de Gault&Millau Catering Awards 2017

Gault&Millau wil met deze uitreiking enkele inspirerende cateringbedrijven onder de aandacht brengen die zich onderscheiden op verschillende vlakken zoals voedselverspilling en duurzaam ondernemen.

De Award voor Afvalbeheer ging dit jaar naar het Sociaal Huis in Oostende, het Universitair Ziekenhuis in Namen en het cateringbedrijf Amarak in Brussel. Er werd gekeken naar in welke mate de bedrijven voedselverspilling tegengaan en hun afval uit de keuken sorteren.

UZ Leuven scoorde het best op vlak van duurzaamheid, zoals het gebruik van seizoensgebonden streekproducten. Het kreeg hiervoor de Award Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Andere awards die werden uitgereikt, waren die voor Innovatie en Originaliteit, Gezondheid en Nutritionele Aspecten en Relatie met de Klant.

Tijdens de uitreiking stelde de gids ook de vierde editie van het magazine 'Grote Keuken/Grande Cuisine by Gault@Millau' voor aan het publiek.