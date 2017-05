Dit zijn de meest innoverende culinaire projecten volgens Gault&Millau

Meer dan 70 innovators hebben deelgenomen aan de Awards. Na een eerste selectie mochten 40 kandidaten naar de finale. "De selectie is het orgelpunt van een jaar hard werken. Wij willen samen met onze partners de gastronomische wereld tot innovatie aanzetten en stimuleren," Dries Tack, Business Development Director Gault&Millau.

De organisatie heeft een online en offline platform gelanceerd waar koks, experts en foodies van gedachten kunnen wisselen over de toekomst van de gastronomie. In de loop van het jaar werden ook verschillende debatten met koks en professionals georganiseerd over het hele land over de toekomst van de gastronomie en haar vooruitzichten in termen van innovatie. "Elke ontmoeting was een bron van een heleboel ideeën," klinkt het nog. "Wij willen de inspiratie bevorderen en bijdragen aan de blijvende inbreng van onze Belgische gastronomie in de wereldkeuken"

Marc Declerck, Managing Director Gault&Millau Belux, is eveneens erg enthousiast: "Dit project past perfect in de verruiming die wij enkele jaren geleden hebben gestart. De consulting voor topactoren zoals Belgocatering of Tomorrowland en de samenwerking met Callebaut aan de wedstrijd "De praline van morgen" zijn maar enkele voorbeelden van dat streven. En we zullen het daar niet bij laten. Want wij houden ook van innovatie." (EK)