Dit najaar voor het eerst: De Belgian Food Blog Awards

Op vrijdag 20 oktober 2017 zullen zes foodbloggers in verschillende categorieën in de bloemetjes worden gezet, want dan zal in Gent bekend gemaakt worden wie de Belgian Food Blog Awards mee naar huis mag nemen.

Iedere foodblogger of influencer kan zich vanaf vandaag tot 15 augustus inschrijven in één of twee categorieën. De categorieën zijn: Best Food Photography, Best Dessert, Best Newcomer, Best Healthy, Best Drinks en Best overall Food Blog. Uit alle inzendingen zullen telkens vier bloggers geselecteerd worden door een vakjury, daarna is het de beurt aan fans en volgers om hun favoriet aan de overwinning te helpen. De blogger met de meeste stemmen over alle categorieën heen, wint daarbij nog de 'People's Choice Award'.

Uitgebreid programma

Op de avond zelf zal er naast de awardshow nog vanalles te beleven zijn: op de agenda staan een rondetafelgesprek, interessante sprekers en uiteraard ook veel lekkere hapjes. Namen en een concreet programma zullen binnenkort worden bekend gemaakt.

Ken je een perfecte kandidaat of ben je zelf een (food)blogger? Schrijf je voor 15 augustus in via hello@belgianfoodblogawards.be en geef aan in welke twee categorieën je wil meestrijden voor de overwinning.