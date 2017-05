Dinner On a Lake: magische symbiose van gastronomie en natuurschoon

Hoe gaat Dinner on a Lake in zijn werk? Aan het einde van een imposante oprijlaan word je verwelkomd met een glas champagne of een gin tonic. Vervolgens vaar je met de andere genodigden in een bootje naar het vlot. Daar mag je je voeten onder tafel schuiven en genieten van een viergangenmenu. In het weekend is er de mogelijkheid om in alle rust het verkorte lunchmenu te proeven omarmd door water en natuur.

Jong talent

Dinner On a Lake biedt dit jaar veelbelovende chefs de kans om hun visie over een bepaald thema creatief te vertalen naar een culinair meesterwerk. Geregeld doen er ook nieuwe chefs hun intrede om vol passie en durf te koken voor hun gasten. Namen zoals Mathias Van Acker (voormalig hoofdchef Coeur d'Artichaut), Thomas Dekimpe & Pieterjan Broucke (Hof Van Cleve, Bouvry, Auberge du Pêcheur), Pascal Van Den Beek (Resto-Charles) en Nico Poppe (Culpo) passeren de revue. Ook de vaste waardes en leading chefs Martijn Gobert (Umami) en Glenn Vandenberghe (La Guera) zijn present.

What's new?

Het vlot wordt uitgebreid naar 110 vierkante meter en krijgt een vernieuwde aankleding, wat zal resulteren in een intiemere vibe en hoger comfort. Dankzij de aanpassingen is het nu ook bestand tegen Belgische weersomstandigheden en toegankelijk voor minder mobiele gasten. Bovendien kan je de locatie volledig privé afhuren. Misschien een leuk idee voor je volgende teambuilding, receptie of zakenlunch?

Reserveren kan op www.dinneronalake.be