Dineer op een meer: culinair avondje uit in een drijvend restaurant

Wie zichzelf graag eens beloont met een leuk avondje uit maar geen zin heeft om tijdens de zomermaanden binnen in een restaurant te zitten, kan van vrijdag 1 juni tot zondag 2 september terecht in Waasmunster. Met de derde editie van het drijvende restaurant Dinner On The Lake biedt de organisatie opnieuw drie maanden lang een culinaire ervaring aan op een unieke locatie.

In het midden van een meer word je een middag of avond lang in een Aziatisch geïnspireerde keuken ondergedompeld. Jeremy Buyle en Angelo Medagoda, het creatieve duo achter het project, zochten een team van verschillende chefs bij elkaar om elke maand een volledig nieuw menu te voorzien. De koks verdienden in het verleden al hun strepen bij onder meer Het Hof van Cleve, Boury en Bon-Bon.

Feeëriek concept

Na een aanbod van verschillende cocktails bij aankomst, word je met een bootje naar het vlot gebracht. Omringd door de stille natuur serveert het team van chefs vier gangen. Met de nodige inkleding, sfeervolle belichting en een uitgebreid menu dat zowel met vis en vlees als vegetarisch te verkrijgen is, hoopt de organisatie naar eigen zeggen 'het feeërieke plaatje compleet te maken.'

Bij dit luxueuze etentje uit hoort uiteraard ook een prijskaartje. Voor een avond op het drijvende restaurant tel je 110 euro neer per persoon, dranken exclusief. Een lunch bij Dinner On The Lake kost 75 euro met drankenarrangement inbegrepen. Zij die na afloop liever niet meteen naar huis rijden, kunnen ook een cocoon om in te slapen reserveren voor 150 euro. Na de overnachting aan de rand van het meer krijg je een luxe-ontbijt aangeboden.

Geïnteresseerden wachten best niet te lang voor ze reserveren. Op het vlot zijn er telkens slechts 34 plaatsen beschikbaar. Meer informatie vind je terug op de website van het pop-upconcept.