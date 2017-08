Diepvriesvoeding wordt minst verspild

Ongeveer een kwart van al het voedsel dat bestemd is voor menselijke consumptie gaat ergens in de distributieketen verloren. Europese gezinnen zijn verantwoordelijk voor bijna 50 procent van die voedselverspilling.

In verhouding gooien ze wel minder diepgevroren groenten, aardappelproducten en rood fruit weg dan de verse variant of het alternatief in blik of pot.

Dat stelt een onderzoek van Wageningen University & Research naar de invloed van de aankoopvorm (diepgevroren eten, verse voeding of conserven) op de hoeveelheid voedsel die mensen verspillen.

In de afvalemmer

Aan vijfhonderd Nederlandse gezinnen werd gevraagd hoeveel voedsel er bij hen in de afvalemmer belandt. Groenten, fruit en aardappelproducten die diepgevroren werden aangekocht, bleken daarbij het minst verspild te worden. De reden is vooral dat deze voeding langer bewaard en in kleinere porties kan klaargemaakt worden.

Voor kant-en-klaar-maaltijden geldt de uitkomst van de studie niet. Deze maaltijden blijken juist vaker te worden weggegooid in de diepvriesvariant.

"Nederlandse consumenten hebben een voorkeur voor verse producten", zegt projectleider Anke Janssen van de universiteit van Wageningen. "Maar met het oog op voedselverspilling zouden ze wat vaker kunnen kiezen voor diepvries. Bevroren producten zijn veelal langer houdbaar en gemakkelijk in de benodigde porties te verdelen."

Janssen heeft de uiteindelijke bedoeling om met haar onderzoek op landelijk niveau advies te geven maar benadrukt dat daarvoor eerst nog bijkomend onderzoek naar gedrag rond inkopen, bewaren en weggooien nodig is.