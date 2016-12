Deze nieuwjaarsbrunch zet je volledig op voorhand klaar

Een goede brunch bestaat uit verschillende gerechtjes, maar dat wil niet zeggen dat je jezelf moet overladen met werk op de ochtend van 1 januari. Pick and mix uit de ideeën hieronder en maak alles op voorhand klaar! Dan is het enige wat je nog moet doen om het nieuwe jaar te beginnen je koelkast open trekken en af en toe iets in de oven schuiven. Smakelijk!

Iets om op te smeren

Een brunch zonder brood, dat is als een café zonder bier. Zorg voor een verscheidenheid aan broodjes, maar weet wel dat je vaste bakker wellicht ook ergens zit te brunchen. Koop dus hotelbroodjes en kleine koffiekoekjes (bijvoorbeeld op de diepvriesafdeling) die je zelf kan afbakken in de oven. Ook crackers zijn handig om te serveren.

Ook leuk: sla de 31e eens zelf aan het bakken en experimenteer erop los!

Iets zout

Het brood is er al, nu nog iets om er op te smeren. Voorzie een bord met verschillende soorten kaas, wat vis en een bord met lekkere charcuterie. Leef je gerust uit tijdens het winkelen en kies voor verfijnde Italiaanse of Spaanse producten, of ga net voor oerklassiek en serveer kop met pickles en andere Vlaamse klassiekers. Wat je ook kiest: serveer kwaliteit.

Zelf (vegetarische) spreads maken is bovendien veel gemakkelijker dan je denkt. Het enige dat je nodig hebt, is een (restje) groente naar keuze, eventueel wat roomkaas of ander verdikkingsmiddel (kikkererwten doen het bijvoorbeeld goed) en een blender. Wat inspiratie vind je hier.

Iets zoet

Na een boterhammetje met iets zout mag je er een met iets zoet. Voorzie dus al zeker een breed assortiment aan zoet beleg, zoals choco- en speculaaspasta, pindakaas, hagelslag,... Wie weet wil je wel zelf aan de slag om eigen confituur te maken?

Ook fruit is onmisbaar op een brunch, en zeker wanneer die na een iets te plezant oudejaarsfeest valt. Maak dus een royale schaal fruitsla. Die is al lekker op zich, maar wordt nog beter met een dot romige yoghurt en een flinke schep zelfgemaakte granola.

Iets fris

Wie met een plakkerige après-feestmond aan tafel komt, zal dankbaar zijn als hij of zij daar wordt opgewacht door een knapperige salade. Let wel op dat je de dressing apart houdt wanneer je je salade op voorhand klaarmaakt. Het leukste is om een lichte salade te hebben vol groenten en een stevige, met bijvoorbeeld pasta of aardappelen.

Iets warm

Brunch, dat betekent minstens één gerecht met ei. Uiteraard is het een optie om voor iedereen apart een paardenoog of omelet te bakken of om eitjes zacht te koken, maar dat willen we je liever niet aandoen. Dit jaar kan je rustig bij je gasten blijven zitten terwijl je eitjes 'en cocotte' zichzelf klaarmaken in de oven. Maak de schaaltjes al op voorhand klaar, dek af en schuif ze in de oven op het moment suprême.

Ook een soep kan je al helemaal op voorhand maken, net als quiche. Bak die laatste de dag op voorhand wel telkens iets minder lang dan je normaalgezien zou doen. Zo vermijd je dat je na het opnieuw opwarmen in de oven een droge groentetaart krijgt.

Iets om mee te toosten

Feesten, daar krijg je dorst van. Omdat het 1 januari is, zijn enkele flessen champagne, cava of prosecco waarschijnlijk nog welkom, al zal een niet te vergeten deel van je gasten (ook) liever iets alcoholvrij consumeren. Voorzie (vers geperst, bij voorkeur door een gast) sap, stel je espressomachine, waterkoker en thee-assortiment zo op dat je gasten er zelf gemakkelijk de weg naartoe vinden en maak de dag op voorhand een kan ijsthee voor wie net iets meer wil.

Iets om mee af te sluiten

Een lekker dessert past op elke brunchtafel. Na zo'n exquise maaltijd mag dat gerust iets simpel zijn, waar een lekkere tas koffie of thee bij past. Vermoedelijk ben je toch pas klaar met eten tegen vieruurtjestijd!