Delhaize verkoopt opnieuw 'lelijke' groenten en fruit

Delhaize biedt voor het vierde jaar op rij 'gekke' of 'lelijke' groenten en fruit aan tegen een lage prijs. De winkelketen verkoopt in al haar winkels in België en Luxemburg vanaf deze week 186.000 zakjes met lelijke groenten en fruit die een euro per stuk kosten. Met de actie gaat de keten mee de strijd tegen aan voedselverspilling, in de hoop die tegen 2020 te halveren.

Na de eerste succesvolle actie in 2015, waarbij men vijftien ton voedsel van de vuilbak redde, lukte het vorig jaar al om 530 ton gekke groenten en fruit te verkopen.

Hoewel de misbaksels afwijken van de 'normale' vorm, zijn ze even vers en is hun kwaliteit even goed als hun perfecter gevormde familieleden. Omdat Delhaize enkel Belgische producten aanbiedt tijdens de actie, is de verkoop seizoensgebonden. Sinds vorig jaar werden dan ook misvormde exemplaren van Belgische appels en peren aan het lijstje toegevoegd.