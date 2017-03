Delhaize en GoodPlanet sensibiliseren jongeren met kookworkshops

Via educatieve workshops die op school plaatsvinden en waarbij de leerlingen zelf de handen uit de mouwen steken en kennismaken met lokale en seizoensgebonden fruit en groenten wil GoodCook jongeren bewust maken van gezonde voeding. "Een goede gewoonte leer je namelijk van jongsafaan", geloven ze bij Delhaize en GoodPlanet.

Na de workshops waarbij de jongeren zullen ontdekken, voelen, ruiken, koken en proeven, krijgen ze nog een receptenboekje met seizoensgebonden recepten mee naar huis om samen met hun ouders aan de slag te gaan.

"Veel van onze kinderen zijn de verbondenheid met de oorsprong van onze voeding kwijt. Ze hebben het vaak nooit geleerd, weten niet hoe een kool, wortel of aardbei groeit. GoodPlanet zet daarom prioritair in op het versterken van deze verbondenheid met de natuur en met onze voeding in het bijzonder", zegt Jo Van Cauwenberge, directeur van GoodPlanet Belgium.

Het Nationaal voedingsplan voor een betere gezondheid geeft aan dat de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid fruit en groenten 550 gram bedraagt. Toch slaagt slechts 5 pct van de Belgische bevolking er in dat elke dag te nuttigen. De situatie is nog alarmerender in de leeftijdscategorie 6 tot 17 jaar, want daar eet 99 pct niet de benodigde dagelijkse hoeveelheid fruit en groenten.