De zin en onzin van Weight Watchers: hoe deugdelijk is de methode en het bedrijf echt?

De voedingswetenschap staat niet stil en dus moeten ook af en toe instituten even bezinnen en meegaan met hun tijd. Zo kreeg in 2017 niet alleen de alom bekende voedingsdriehoek een stevige make-over, ook de diëtisten van 's werelds grootste dieetprogramma Weight Watchers werden aan het werk gezet. Het SmartPoints-systeem, waarmee je in principe wel alles mag eten maar wel 'punten moet tellen', werd verder verfijnd.

...

Maatschappelijke zetel:

Sector:

€

€ Werknemers: Benieuwd naar wie beslist bij of zicht op hun financiĆ«le situatie?

Bekijk deze informatie op TrendsTop.be!