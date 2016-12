De smaak van cava

Decennia geleden werd de flessen champagne vooral koud gezet voor de eindejaarsfeesten en tijdens bruiloften. Het is pas de laatste dertig dat het patroon van de consumptie is beginnen wijzigen. De vraag steeg explosief, de momenten waarop een fles werd ontkurkt werden vindingrijker.

Omdat champage een duur product is, grijpen nogal wat consumenten naar de Spaanse variant. Een stuk betaalbaarder, en met een bereidingswijze die identiek is aan die van champagne, is de alombekende cava. Deze sprankelende wijn wordt in Catalonië en omstreken al sinds 1870 volgens dezelfde traditionele methode gefabriceerd, maar met andere druiven. Het voldeed dus perfect aan onze bubbelbehoefte. En dat vertaalde zich meteen in een stijgende consumptie.

Vandaag worden wereldwijd zo'n 220 miljoen cavaflessen aan de man gebracht. En ook de Belg is fan, zo blijkt uit de lijst met afnemers. Ons land bezette in 2015 zelfde de tweede plaats.

Cava versus champagne

In het algemeen smaakt cava zachter, minder uitgesproken en minder complex dan champagne. Dat heeft te maken met het karakter van de druivensoorten, maar vooral ook met het warme klimaat in Spanje, dat wijnen met vrij weinig zuren voortbrengt.

Nog belangrijker is de tijd 'sur lie' of op de droesen, een term die verwijst naar de rijping van wijn op gist. Wat in het geval van cava veel minder lang is dan champagne. Vandaar ook de lage prijs van 6 tot 8 euro per fles.

Voor de complexere cava's zijn twee andere kenmerken van belang: meer van de druif xarel-lo in de blend en een langere rust 'sur lie' die voor een verfijnde en evenwichtige smaak zorgt. 'cava reserva' moet minimum 15 maanden rijpen, 'cava gran reserva' minimum 30 maanden. Zowel 'reserva' als 'gran reserva' moet vintage cava zijn, dus afkomstig van één enkel jaar.

Goedkopere cava is doorgaans droog en fruitig, duurdere cava (van boven de 15 euro) is vineuzer en complexer. De duurste cava's gaan tot 50-60 euro de fles.

De drie druivensoorten macabeo, parellada en xarel-lo zijn qua structuur die ze aan cava geven vergelijkbaar met de druivensoorten van champagne. Macabeo geeft net als chardonnay fruitigheid en finesse, parellada net zoals pinot meunier vulling en xarel-lo net zoals pinot noir kracht, structuur en lengte.

Cocktails

Cava is uiteraard heel lekker onvermengd in het glas, maar ook in een cocktail doet hij het goed.

Recept cava royal Vermeng 2,5 cups limoensap met anderhalve cup(*) gin en een halve cup suiker. Meng in een mengbeker en koel af. Dip de rand van de cocktailglazen eerst in limoensap, en daarna in de suiker. Doe een half cup cava Freixenet in een cocktailshaker en vul met ijs. Voeg een halve cup uit de mengbeker toe. Shaken, en serveer in twee glazen. Voeg eventueel twee druppels grenadine toe. Cheers.