De opkomst van craft beer: moet België vrezen voor zijn status als bierland?

Gehoord op de persvoorstelling van een nieuw bier: 'België vernieuwt niet meer. Voor we het weten, zijn we als bierland voorbijgestreefd.' Schuilt er waarheid in die uitspraak? We vroegen het aan Krishan Maudgal, bierexpert en zaakvoerder bij Maudgal Int. en BeerAgency.