De Kerstbox, om boodschappenstress te vermijden

De feestdagen naderen met rasse schreden. Voor velen is het de lekkerste en ook mooiste tijd van het jaar. Maar je kunt er niet omheen: het eindejaar is ook een drukke periode. De cadeautjesjacht, het feestmenu dat moet samengesteld worden, een volle agenda op het werk, de to do-lijst die contraproductief werkt. Gevolg: een gehingstapspring van de ene locatie naar de andere. Nog snel dit, nog snel dat. Het zijn factoren die al eens voor stress zorgen.

Onderzoek van maaltijdboxaanbieder HelloFresh - bij 1000 Belgen - toont aan dat we ook niet altijd even stressbestendig zijn wanneer we op boodschappenronde gaan voor de feesttafel. Zo ervaren twee Belgen op drie supermarkten die uitpuilen van het cliënteel als zeer stresserend, net als de ellenlange wachtrijen aan de kassa, die cruciale producten die plots niet meer voorradig zijn én de overvolle parkeerplaatsen die mensen in het harnas jagen. Ook het tekort aan personeel (20%), of het personeel dat er zelf chagrijnig bijloopt (13%), zorgt al eens voor irritatie bij de klant.

Het onderzoek toont verder dat een slechte planning nefast is voor het humeur. Zowat 62% van de ondervraagden heeft moeite om de juiste hoeveelheden goed in te schatten, vergeet de helft altijd wel iets te kopen en duurt het opstellen van het boodschappenlijstje veel langer dan hen lief is. Het zijn factoren die soms doen grijpen naar een alternatief, om zo de supermarktfrustaties te vermijden.

Foodbox voor Kerst

De aan-huis-levering van maaltijdboxen, bijvoorbeeld. Op enkele ingrediënten na wordt alles wat je nodig hebt om een (feest-)menu te bereiden keurig in een kartonnen doos aan je voordeur geleverd door gespecialiseerde bedrijven. Voordeel is dat pakketten en de bijbehorende recepten je niet enkel de tijd van de boodschappen bespaart, je hoeft ook niet vooruit te plannen of je hoofd te breken over wat op tafel moet komen. Het nadeel is dat ze weinig keuzemogelijkheden bieden. Alles staat vast, je moet alles lusten, want mogelijkheden om de maaltijd over te slaan en een andere in de plaats te kiezen, zijn er niet.

De Kerstbox Deluxe van Hellofresh, waarmee het bedrijf dezer dagen uitpakt en die we zelf uittesten, had alvast alle ingrediënten voor een geslaagd kerstfeestje. Gezouten amandelen, olijven en ansjovis in lookolie als borrelhapjes; gevolgd door een romige paddenstoelensoep met mascarpone en een zelfgemaakt kaaskoekje van grana padano; en een kabeljauwhaasje met groene kruidensalsa geserveerd op een tomatencarpaccio als voorgerecht. Als hoofdschotel bereid je een kalkoenrollade gevuld met abrikozen en noten, en geserveerd met sinaasappeljus, radicchio en krieltje. Afsluiten deden we met panna cotta met amarenekersen en chocoladekrullen.

Wij aten lekker. De smaken zaten goed, winters maar toch verfijnd, en met een verrassende Italiaanse toets. De producten werden geleverd op het vooraf per sms aangekondigde tijdstip. Handig! Ze waren ook kakelvers, van goeie kwaliteit en voorgesneden indien nodig. Ook praktisch: de bijhorende recepten. Ze zijn duidelijk, overzichtelijk, informatief (keuken- en bewaartips, voedingswaarde, allergenen) en mooi in beeld gebracht. Je weet dus hoe de schotels er moeten uitzien.

Maar het blijft uiteraard een foodbox. De ingrediënten worden in juiste hoeveelheden geleverd, maar je moet de gerechten nog wel klaarmaken. Vergis je dus niet: wat organisatie in de keuken vooraf is geen overbodige luxe. Voor de bereiding van de soep ben je al vlug een uur aan het werk, net als voor de hoofdschotel. En dan mag er niets foutlopen. De panna cotta moet ook 3 uur opstijven. Maar je tovert achteraf wel een lekker menu met royale porties op tafel. Dat vonden ook onze gasten die tevreden huiswaarts keerden.

Een culinair feestje voor Kerst zonder te winkelen? Het kan.

Hellofresh biedt voor Kerst de keuze uit de Kerstbox Original (€ 20-21 per persoon), de Kerstbox Veggie (€ 20-21 p.p.) en de Kerstbox Deluxe (ongeveer € 30 p.p.), met daarin gerechten met een Italiaans tintje. Voor de gourmet-fans is er bovendien een speciale gourmetbox (€ 15-16 p.p) beschikbaar, tevens voor de jaarwisseling te bestellen. Ook in de aanbieding: een bijpassende wijnarrangement en een kaasplankje met vier Belgische en Nederlandse kaassoorten. De diverse kerstboxen zijn te bestellen tot en met 19 december via de website, en je krijgt je box geleverd op 23 of 24 december.

(DB)