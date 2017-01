De donkere kant van basmati: boeren lijden opvallend vaker aan kanker

Bestrijdingsmiddelen vonden hun weg naar de Indiase basmativelden in de jaren zestig van de vorige eeuw, toen de boeren steeds meer moesten beginnen produceren om de monden in hun gezinnen te kunnen voeden. De oogsten namen zodanig toe dat niet alleen een hongersnood vermeden werd, maar dat er ook meer dan genoeg over was om te exporteren. Vandaag is 80% van de totale productie bestemd voor Europa en het Midden-Oosten.

Boer Gurbhej Singh vertelt aan de maker van de webdocumentaire The Price of Basmati (die je onder dit artikel kan bekijken) hoe enthousiast hij en zijn collega's in de begindagen waren over de bestrijdingsmiddelen. "Daarmee nam de oogst wel dertig tot veertig procent toe." Ook al merkte hij meteen gevolgen op zijn gezondheid op: "sommige middelen veroorzaken huiduitslag, zere knieën of jeukende ogen, andere ademhalingsproblemen en flauwtes." Het feit dat hij en heel wat andere boeren in de regio de gebruiksaanwijzing op de flessen niet lezen (die is vaak opgesteld in het Hindi, terwijl ze enkel Punjabi spreken), heeft daar wellicht iets mee te maken. Hij en zijn collega's respecteren daarbij de aangeraden dosissen vaak niet - hoe meer ze gebruiken, hoe hoger de opbrengst - en dragen geen beschermende kledij of mondkapje wanneer ze de producten gebruiken.

Vandaag lijdt Singh aan borstkanker. Daarmee is hij niet de enige in de regio. In 2015 zijn 90 mensen op de 100.000 in Punjab kankerpatiënt, in heel India zijn het er slechts 80 op 100.000.

Slechts het begin?

Om een direct verband aan te tonen tussen het veelvuldig gebruik van bestrijdingsmiddelen en het hogere aantal kankergevallen, is er nog grootschalig onderzoek nodig. Er zijn namelijk heel wat factoren die kanker kunnen veroorzaken, zoals eetpatronen of rookgedrag. Toch vermoeden heel wat inwoners in de regio dat de oorzaak in het vervuilde grondwater zit, waarvan ze drinken en zich mee wassen.

De Indische arts en plaatsvervangend rector aan de Adesh universiteit Gurpreet Singh drukt ook zijn vrees uit ook dat het einde nog lang niet in zicht is, omdat kanker doorgaans twintig à dertig jaar nodig heeft om zich te ontwikkelen. "Sinds de jaren zestig en zeventig gebruiken boeren veelvuldig giftige stoffen op het land en sinds de jaren negentig van de vorige eeuw komt in Punjab meer kanker voor. Ik heb het gevoel dat we alleen nog maar aan het begin staan van de problemen."

De plaatselijke bevolking ziet de toekomst zelf ook somber in. Of zoals het in deze reportage (zet wel de ondertiteling aan) klinkt: "Basmati kweken wordt het einde van Punjab. Basmati blijven exporteren, is spelen met de toekomst van de volgende generaties."

The Price of Basmati werd gemaakt naar aanleiding van een artikel in het februarinummer van National Geographic Magazine. Hier kan je een interactieve versie van de documentaire bekijken.